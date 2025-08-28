Serata da incubo quella di ieri per i tifosi del Manchester United, forse la peggiore degli ultimi anni disastrosi in termini di risultati sportivi. I Red Devils sono stati eliminati in EFL Cup dal Grimsby (Serie D inglese) ai calci di rigore, dopo aver evitato la sconfitta nei 90 regolamentari solo grazie a un gol di Harry Maguire all'89'.

Serataccia soprattutto per l'ex portiere nerazzurro André Onana, tornato titolare dopo le prime due giornate di Premier League e autore di due errori (il secondo un'uscita a vuoto) in occasione delle due reti dei padroni di casa, nonché di una performance pessima nella lotteria dei rigori, in cui ha subito gol 11 volte su 12 conclusioni. Una prestazione negativa evidenziata anche dalle statistiche: come riporta Whoscored, è infatti la peggiore per un estremo difensore da quando vengono raccolti questi dati (4,25).