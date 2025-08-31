"La Nazionale deve andare al Mondiale: sarebbe davvero una tragedia sportiva mancarlo ancora". Così la leggenda Dino Zoff, intervistato da La Stampa, ha parlato dell'obiettivo della Nazionale di Rino Gattuso, ovvero la qualificazione a USA 2026. "In Serie A giocano i più bravi - ha poi aggiunto - e quindi è un problema di talento: non ne emerge abbastanza e quando c’è va protetto, guidato, fatto crescere".

"Il calcio è ormai internazionale - ha continuato parlando dei giocatori esteri -. I club guardano ovunque per trovare giocatori già pronti e meno cari. L’unica via è puntare seriamente sui vivai italiani".