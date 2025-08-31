Entra e segna. Dusan Vlahovic è decisivo per la vittoria della Juventus al Ferraris contro il Genoa. I bianconeri lottano, giocando una partita sporca. Nonostante un'ottima spinta della squadra di Vieira fino alla fine, a festeggiare è la Juve, che fa così due su due. Nel finale clamorosa traversa colpita da Masini su un corner, una beffa per i rossoblu, che ci hanno creduto, ma non è bastato. Reti bianche tra Torino e Fiorentina: primo punto per i granata dopo la sconfitta contro l'Inter; secondo pari filato per i viola dopo quello di Cagliari di sette giorni fa.