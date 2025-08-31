Entra e segna. Dusan Vlahovic è decisivo per la vittoria della Juventus al Ferraris contro il Genoa. I bianconeri lottano, giocando una partita sporca. Nonostante un'ottima spinta della squadra di Vieira fino alla fine, a festeggiare è la Juve, che fa così due su due. Nel finale clamorosa traversa colpita da Masini su un corner, una beffa per i rossoblu, che ci hanno creduto, ma non è bastato. Reti bianche tra Torino e Fiorentina: primo punto per i granata dopo la sconfitta contro l'Inter; secondo pari filato per i viola dopo quello di Cagliari di sette giorni fa.
Sezione: News / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 20:27
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
Vlahovic decisivo: la Juve espugna Genova con più di un brivido. Reti bianche tra Torino e Fiorentina
Trevisani: "L'Inter di oggi è più forte di quella dell'anno scorso. E in Champions la vedo nella top 8 della League Phase"
Inter Campus con Università Bicocca per 'Playing with Corals': sport ed educazione marina per centinaia di bambini
Altre notizie
Domenica 31 ago
- 20:48 LIVE - Inter-Udinese 0-0, 3' - Nerazzurri che partono in avanti: primo corner guadagnato dal capitano
- 20:42 Udinese, Nani a DAZN: "Cerchiamo un attaccante. Zaniolo? Sarebbe un sogno"
- 20:41 Udinese, Karlström a DAZN: "Il ruolo? Provo solo ad essere me stesso"
- 20:40 Dimarco a DAZN: "Dobbiamo fare una grande partita per portare a casa la vittoria"
- 20:38 Marotta a DAZN: "Mercato, non credo ci saranno movimenti. Lookman resta all'Atalanta? Penso di sì"
- 20:27 Vlahovic decisivo: la Juve espugna Genova con più di un brivido. Reti bianche tra Torino e Fiorentina
- 20:00 Almaty, successo esterno sul campo dell'Okzhepes e provvisoria testa della classifica con l'Astana
- 19:45 La Curva del Bologna si schiera con i tifosi di Inter e Milan: "Solidarietà alla Milano ultrà"
- 19:45 Dimarco a ITV: "Dobbiamo continuare come contro il Torino, dipenderà tutto da noi"
- 19:34 Le pagelle di Inter U23-Pro Patria: La Gumina show all'esordio, Cinquegrano il peggiore
- 19:30 Lautaro, il gol al debutto è di buon auspicio: scudetto all'Inter nei due precedenti
- 19:15 Romano: "Lookman, la posizione dell'Atalanta è chiara. Bayern, Tottenham e i club italiani sono consapevoli"
- 19:00 Frendrup resta a Genova? Il DS Ottolini: "Difficile che arrivino offerte soddisfacenti nelle ultime ore"
- 18:45 Genoa, Vieira sceglie ancora la fantasia di Valentin Carboni: l'argentino dal 1' contro la Juventus
- 18:31 UFFICIALE - Taremi si trasferisce all'Olympiakos: operazione a titolo definitivo. La nota dell'Inter
- 18:30 Olympiakos, annunciato con un siparietto social l'acquisto di Taremi
- 18:15 SM - Palacios resta all'Inter: ipotesi sempre più concreta dopo i no a tutte le destinazioni
- 18:10 Prestia in conferenza: "Tecnicamente questa squadra c'entra poco con la categoria"
- 18:05 Vecchi in conferenza: "Manca abitudine mentale a giocare questo tipo di partite"
- 18:00 Torino, Vagnati: "Asllani obiettivo primario, avevamo bisogno di uno come lui. Il 5-0 di San Siro? Non deve più accadere"
- 17:45 Torino-Fiorentina, Kristjan Asllani subito titolare: Baroni punta sull'ex Inter
- 17:33 L'Inter U23 si fa rimontare ancora: pareggio nella prima gara casalinga, con la Pro Patria finisce 2-2
- 17:30 Moretto: "Fenerbahçe, Conceicao candidato forte per il post-Mourinho"
- 17:15 Trevisani: "L'Inter di oggi è più forte di quella dell'anno scorso. E in Champions la vedo nella top 8 della League Phase"
- 17:00 Atalanta, spunta il Bayern Monaco per Lookman: sul tavolo un prestito oneroso con diritto di riscatto
- 16:45 Anche Zanetti a Monza per l'esordio casalingo in Serie C della seconda squadra: "Eccoci, forza Inter U23"
- 16:30 Romano: "Inter, chiamata esplorativa del Tottenham per Pavard: ecco la proposta degli Spurs"
- 16:16 Inter U23-Pro Patria, Beppe Marotta e Katherine Ralph a Monza per l'esordio casalingo dei nerazzurri
- 16:02 Inter-Udinese, seconda sfida tra Chivu e Runjaić: nell'unico precedente ebbe la meglio il tecnico tedesco
- 15:48 Inter Campus con Università Bicocca per 'Playing with Corals': sport ed educazione marina per centinaia di bambini
- 15:34 Torino, prima chiamata per Asllani: l'ex Inter può esordire stasera contro la Fiorentina
- 15:20 Damiani jr. promuove l'acquisto di Diouf: "Ottimo box to box. Non fa tanti gol, ma..."
- 15:06 L'Atalanta perde Ederson per almeno un mese: pulizia del menisco per il brasiliano
- 14:52 CF - Taremi saluta l'Inter e va all'Olympiacos. Quanto risparmieranno i nerazzurri con il suo addio
- 14:38 UEFA Women’s Europa Cup, il quadro completo del primo turno: l'Inter Women sfiderà l'Hibernian
- 14:23 UFFICIALE - BYD rafforza il proprio legame con l'Inter: il logo sarà sui pantaloncini della squadra U23
- 14:09 Taremi-Inter avventura agli sgoccioli: l'iraniano è atterrato ad Atene, pronto ad iniziare con l'Olympiacos
- 13:54 Nkunku si presenta: "Convinto subito dal progetto Milan. Orgoglioso di essere qui e di chiamare San Siro casa"
- 13:40 Fiorentina-Inter, Up&Down - Nenna mette sempre il piede, Zarate si nasconde. Solo un guizzo per Lavelli
- 13:10 Filip Stankovic monumentale: l'ex portiere dell'Inter brilla e salva il suo Venezia contro la Juve Stabia
- 12:55 SM - Nico Gonzalez-Atletico Madrid accordo totale e la Juventus apre al trasferimento
- 12:55 L'Inter U20 si arrende al Viola Park: alla Fiorentina basta un guizzo di Braschi, Lavelli si ferma al palo
- 12:39 Zoff: "L'Italia deve andare al Mondiale. Mancarlo ancora sarebbe una tragedia"
- 12:23 FIFA al lavoro per agevolare il tifo al Mondiale 2026. Infantino: "Saranno benvenuti fan da tutto il mondo"
- 12:08 Per 'colpa' dell'Inter, in Gazzetta spunta un detrattore della riforma di Numa Pompilio...
- 11:53 Inter Women, Pleidrup: "L'addio alla Danimarca un passo importante per la mia carriera"
- 11:38 De Agostini dà un consiglio all'Udinese: "L'Inter si affronta alzando il ritmo"
- 11:23 La Repubblica - Inter, si rivede Calhanoglu. Barella e Sucic ai lati del turco
- 11:09 L'Inter ospita l'Udinese, San Siro verso il tutto esaurito: ultimi tagliandi in vendita. Tutte le info
- 10:54 Topalovic: "Il debutto con l'Inter resterà per sempre nella mia memoria. Qui ho lavorato molto su un aspetto"
- 10:39 Luis Henrique: "Ho sempre sognato di giocare all'Inter. Posso aiutare la squadra, ecco dove sento di essere migliorato"
- 10:24 Taremi 'annuncia' il suo addio all'Inter: 'Olympiacos squadra prestigiosa, sono molto felice di essere qui"
- 10:10 Corsera - Inter, mercato chiuso anche in uscita? Difficilmente riceverà offerte irrinunciabili per Frattesi
- 09:55 TS - Taremi va all'Olympiacos: le cifre dell'ingaggio. Palacios ha espresso il desiderio di restare all'Inter
- 09:41 GdS - Italia, a mezzanotte scatta il raduno di Coverciano: quando si aggregheranno i cinque nerazzurri
- 09:26 CdS - L'Inter si affida a Thuram e Lautaro: c'è un dato. Sucic verso la conferma
- 09:12 GdS - Moratti in lento miglioramento: ieri l'ex presidente dell'Inter ha ripreso a respirare autonomamente
- 08:58 GdS - Da Inzaghi a Chivu, Barella sempre al centro dell'Inter: a centrocampo è la password che non cambia mai
- 08:43 CdS - Taremi-Olympiacos, per l'Inter operazione da 9 milioni complessivi. Palacios resta a Milano
- 08:29 GdS - Nell'Inter di Chivu non c'è più il posto fisso: Bisseck e De Vrij insidiano Pavard e Acerbi
- 08:15 Preview Inter-Udinese - Chivu ritrova Calhanoglu e conferma Sucic
- 01:00 Prima GdS - Li prendiamo noi! Oggi tocca a Inter e Juve. Conte e Gasp fanno il pieno
- 00:00 Fabula, intrecci, giudizi...
Sabato 30 ago
- 23:50 Napoli, Conte: "Queste partite sono da non perdere, sarei stato contento anche dello 0-0"
- 23:35 Atalanta, Zalewski: "L'approdo qui è stato veloce e inaspettato, ringrazio tutti per l'accoglienza"
- 23:20 Taremi-Olympiacos, ci siamo: l'attaccante iraniano è atteso domani ad Atene. 2.5 milioni all'Inter
- 23:05 Pongracic: "Scudetto? Il Napoli ha una grande squadra, poi c'è l'Inter. Sul ko del Torino contro i nerazzurri..."
- 22:50 Anguissa fa esplodere il Maradona al 95': piegato il Cagliari. Blitz Roma a Pisa: decisivo il timbro di Soulé
- 22:35 Pro Patria, domani sfida all'Inter U23 con un nuovo acquisto ufficializzato: l'ex nerazzurro Schirò
- 22:20 Trezeguet sulla lotta scudetto: "L'Inter è solida e vorrà prendersi una rivincita"