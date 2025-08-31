Presso l’Atollo di Faafu, quattro isole fanno parte ormai da due anni del progetto 'Playing with Corals', ideato da Inter Campus e Università di Milano Bicocca, che unisce in modo innovativo sport e tutela dell’ambiente. Il cambiamento climatico, infatti, che pure riguarda tutti, è un tema ancor più rilevante in quelle zone del mondo che vivono di natura, biodiversità, ecosistemi marini e subacquei, come nel caso delle Maldive.
Inter Campus, insieme al Centro di Ricerca e Alta Formazione MaRHE Center, vuole tutelare e promuovere questo ecosistema precario, che ha bisogno di aiuto per sopravvivere. L’aumento delle temperature, così come l’inquinamento degli oceani, sono fattori che mettono a repentaglio l’intero pianeta, a partire proprio dalle piccole isole come Magoodhoo, Nilaandhoo o Feali, dove ogni settimana bambini e bambine fanno sport con addosso la maglia dell’Inter, giocando a calcio ma anche imparando a nuotare, per poi cercare i coralli da curare.
Ad oggi, sono state piantate decine di reef stars, le stelle marine di ferro, a cui vengono legati frammenti di coralli vivi per consentirne la crescita. L’obiettivo è creare dei veri e propri giardini sottomarini, per poi prendersene cura nel corso del tempo.
La barriera corallina infatti è una risorsa fondamentale per il benessere sociale e per lo sviluppo delle comunità locali, con tre funzioni primarie: quella geografica, andando a frangere le onde e quindi limitando il fenomeno dell’erosione costiera; quella economica, per un paese che vive di turismo legato alle meraviglie naturali; e naturalmente quella ambientale, essendo habitat di migliaia di specie di coralli, pesci e vegetali sottomarini.
Il progetto è co-finanziato da UEFA Foundation for Children.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:01 LIVE Inter U23-Pro Patria 2-2 - 74': finale combattuto a Monza
- 17:00 Atalanta, spunta il Bayern Monaco per Lookman: sul tavolo un prestito oneroso con diritto di riscatto
- 16:45 Anche Zanetti a Monza per l'esordio casalingo in Serie C della seconda squadra: "Eccoci, forza Inter U23"
- 16:30 Romano: "Inter, chiamata esplorativa del Tottenham per Pavard: ecco la proposta degli Spurs"
- 16:16 Inter U23-Pro Patria, Beppe Marotta e Katherine Ralph a Monza per l'esordio casalingo dei nerazzurri
- 16:02 Inter-Udinese, seconda sfida tra Chivu e Runjaić: nell'unico precedente ebbe la meglio il tecnico tedesco
- 15:48 Inter Campus con Università Bicocca per 'Playing with Corals': sport ed educazione marina per centinaia di bambini
- 15:34 Torino, prima chiamata per Asllani: l'ex Inter può esordire stasera contro la Fiorentina
- 15:20 Damiani jr. promuove l'acquisto di Diouf: "Ottimo box to box. Non fa tanti gol, ma..."
- 15:06 L'Atalanta perde Ederson per almeno un mese: pulizia del menisco per il brasiliano
- 14:52 CF - Taremi saluta l'Inter e va all'Olympiacos. Quanto risparmieranno i nerazzurri con il suo addio
- 14:38 UEFA Women’s Europa Cup, il quadro completo del primo turno: l'Inter Women sfiderà l'Hibernian
- 14:23 UFFICIALE - BYD rafforza il proprio legame con l'Inter: il logo sarà sui pantaloncini della squadra U23
- 14:09 Taremi-Inter avventura agli sgoccioli: l'iraniano è atterrato ad Atene, pronto ad iniziare con l'Olympiacos
- 13:54 Nkunku si presenta: "Convinto subito dal progetto Milan. Orgoglioso di essere qui e di chiamare San Siro casa"
- 13:40 Fiorentina-Inter, Up&Down - Nenna mette sempre il piede, Zarate si nasconde. Solo un guizzo per Lavelli
- 13:10 Filip Stankovic monumentale: l'ex portiere dell'Inter brilla e salva il suo Venezia contro la Juve Stabia
- 12:55 SM - Nico Gonzalez-Atletico Madrid accordo totale e la Juventus apre al trasferimento
- 12:55 L'Inter U20 si arrende al Viola Park: alla Fiorentina basta un guizzo di Braschi, Lavelli si ferma al palo
- 12:39 Zoff: "L'Italia deve andare al Mondiale. Mancarlo ancora sarebbe una tragedia"
- 12:23 FIFA al lavoro per agevolare il tifo al Mondiale 2026. Infantino: "Saranno benvenuti fan da tutto il mondo"
- 12:08 Per 'colpa' dell'Inter, in Gazzetta spunta un detrattore della riforma di Numa Pompilio...
- 11:53 Inter Women, Pleidrup: "L'addio alla Danimarca un passo importante per la mia carriera"
- 11:38 De Agostini dà un consiglio all'Udinese: "L'Inter si affronta alzando il ritmo"
- 11:23 La Repubblica - Inter, si rivede Calhanoglu. Barella e Sucic ai lati del turco
- 11:09 L'Inter ospita l'Udinese, San Siro verso il tutto esaurito: ultimi tagliandi in vendita. Tutte le info
- 10:54 Topalovic: "Il debutto con l'Inter resterà per sempre nella mia memoria. Qui ho lavorato molto su un aspetto"
- 10:39 Luis Henrique: "Ho sempre sognato di giocare all'Inter. Posso aiutare la squadra, ecco dove sento di essere migliorato"
- 10:24 Taremi 'annuncia' il suo addio all'Inter: 'Olympiacos squadra prestigiosa, sono molto felice di essere qui"
- 10:10 Corsera - Inter, mercato chiuso anche in uscita? Difficilmente riceverà offerte irrinunciabili per Frattesi
- 09:55 TS - Taremi va all'Olympiacos: le cifre dell'ingaggio. Palacios ha espresso il desiderio di restare all'Inter
- 09:41 GdS - Italia, a mezzanotte scatta il raduno di Coverciano: quando si aggregheranno i cinque nerazzurri
- 09:26 CdS - L'Inter si affida a Thuram e Lautaro: c'è un dato. Sucic verso la conferma
- 09:12 GdS - Moratti in lento miglioramento: ieri l'ex presidente dell'Inter ha ripreso a respirare autonomamente
- 08:58 GdS - Da Inzaghi a Chivu, Barella sempre al centro dell'Inter: a centrocampo è la password che non cambia mai
- 08:43 CdS - Taremi-Olympiacos, per l'Inter operazione da 9 milioni complessivi. Palacios resta a Milano
- 08:29 GdS - Nell'Inter di Chivu non c'è più il posto fisso: Bisseck e De Vrij insidiano Pavard e Acerbi
- 08:15 Preview Inter-Udinese - Chivu ritrova Calhanoglu e conferma Sucic
- 01:00 Prima GdS - Li prendiamo noi! Oggi tocca a Inter e Juve. Conte e Gasp fanno il pieno
- 00:00 Fabula, intrecci, giudizi...
- 23:50 Napoli, Conte: "Queste partite sono da non perdere, sarei stato contento anche dello 0-0"
- 23:35 Atalanta, Zalewski: "L'approdo qui è stato veloce e inaspettato, ringrazio tutti per l'accoglienza"
- 23:20 Taremi-Olympiacos, ci siamo: l'attaccante iraniano è atteso domani ad Atene. 2.5 milioni all'Inter
- 23:05 Pongracic: "Scudetto? Il Napoli ha una grande squadra, poi c'è l'Inter. Sul ko del Torino contro i nerazzurri..."
- 22:50 Anguissa fa esplodere il Maradona al 95': piegato il Cagliari. Blitz Roma a Pisa: decisivo il timbro di Soulé
- 22:35 Pro Patria, domani sfida all'Inter U23 con un nuovo acquisto ufficializzato: l'ex nerazzurro Schirò
- 22:20 Trezeguet sulla lotta scudetto: "L'Inter è solida e vorrà prendersi una rivincita"
- 22:05 Slavia Praga corsaro sul campo del Mlada Boleslav: tris e provvisoria testa della classifica
- 21:50 Braglia: "Inter e Napoli hanno la possibilità di arrivare tra le prime 8 in Champions"
- 21:35 Semplici fotografa la lotta Scudetto: "Napoli e Inter più avanti rispetto alle altre"
- 21:20 fcinPalacios ha deciso: vuole giocarsi le sue carte all'Inter. No anche a un ultimo approccio estero
- 21:06 Lombardi: "Ausilio è una colonna portante per l'Inter, credo che resterà. Lookman? Rimarrà all'Atalanta"
- 20:52 Inter Women, Magull: "Felici per questa vittoria che ci permette di proseguire in Europa"
- 20:38 Inter-Udinese, sono 105 i precedenti in Serie A: filotto nerazzurro di vittorie a San Siro nelle ultime 7
- 20:27 Cutrone subito in gol: il Parma riprende l'Atalanta. Ok il Bologna: Orsolini piega il Como
- 20:10 Inter Women, Polli: "Vogliamo continuare al meglio in Europa. Pensiamo subito alla Fiorentina"
- 19:55 fcinInter-Udinese, in tribuna anche una vecchia conoscenza: Ivan Perisic
- 19:40 Inter Women, Bugeja: "Felici per questa bellissima vittoria, dobbiamo andare avanti"
- 19:27 L'Atletico Madrid non si sblocca, pari in casa dell'Alaves: nessuna vittoria nelle prime tre partite della Liga
- 19:12 Inter Women, Piovani esulta: "Felici di proseguire il percorso europeo. Serturini? Infortunio sembra grave"
- 18:57 Ajax primo avversario dell'Inter in Champions: solo 1-1 in casa del Volendam. Klaassen in campo nella ripresa
- 18:44 Oscar Piastri piazza la pole position del GP d'Olanda. Il premio per lui dall'ospite d'onore Julio Cruz
- 18:27 Atalanta, Percassi: "Lookman? La nostra posizione è chiara. Vediamo cosa succede, ma non ci aspettiamo grandi novità"
- 18:13 Romano: "Offerta importante dell'Al Hilal per Ausilio. Gli arabi attendono una risposta nelle prossime settimane"
- 17:57 Barcellona, Flick non si dà pace: "Lo scorso anno con l'Inter meritavamo di più"
- 17:43 Buona notizia: Massimo Moratti è stato estubato ed è tornato a respirare autonomamente
- 17:28 Condò: "Mourinho? Un angelo torvo. Il Triplete dell'Inter la sua impresa più grande"
- 17:14 Sky - Chivu (ri)trova Calhanoglu, ma non rinuncia a Sucic. C'è Pio ma l'attacco è affidato alla ThuLa
- 17:00 Sucic & co., brillare non è una garanzia. Il turnover di Chivu si basa su un principio fondamentale: la meritocrazia
- 16:46 Juventus, Tudor: "Sorteggi Champions, soddisfatti o no cambia poco. Non dico mai chi sostituirà Cambiaso"