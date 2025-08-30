Nel pre partita di Parma-Atalanta Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, è tornato a parlare di Lookman ai microfoni di DAZN. "La nostra posizione è stata molto chiara, vediamo le prossime ore ma non ci aspettiamo grandi novità. Ora siamo concentrati sulla partita: poi finita questa penseremo al resto, ma oggi la priorità è l'Atalanta", le sue parole.

Percassi, nelle scorse settimane, aveva aperto ad una cessione di Lookman, ma solo all'estero, nonostante la prima apertura all'Inter e l'incontro con Marotta in Lega. Lookman continua ad allenarsi da solo e al momento è fuori squadra.