Il centrocampo dell'Inter non può fare a meno di Nicolò Barella. L'ex Cagliari è stato impiegato sempre da Cristian Chivu nelle sue prime uscite da tecnico dell'Inter, oltre che da mezzala anche da regista, come successo nell'ultimo match contro il Torino per la squalifica di Calhanoglu.

"Sarà anche cangiante e fluido, questo centrocampo che sta mettendo a punto Cristian Chivu, ma Barella è la password che lì in mezzo non cambia mai: Nicolò, che di mestiere fa la mezzala ma anche il regista, l’incursore ma anche il mediano di rottura, l’uomo assist ma anche l’uomo gol, apre tutte le porte di questa Inter", scrive La Gazzetta dello Sport mentre sottolinea la centralità del sardo nel mondo nerazzurro. Barella ha giocato 200 partite sotto la guida di Simone Inzaghi (è stato il giocatore più impiegato in assoluto dall’ex allenatore) e il ritmo ora è lo stesso anche con Chivu: finora lui e capitan Lautaro sono gli unici giocatori di movimento ad aver giocato da titolari tutte e cinque le partite con il romeno in panchina. E ora anche la brillantezza fisica fa la sua parte.