Genoa e Juventus scendono in campo alle 18:30 per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il tecnico del Grifone, Patrick Vieira, dà fiducia al giocatore di proprietà dell'Inter, Valentin Carboni, pronto a innescare con estro e fantasia la punta centrale Colombo. Sulla trequarti, insieme all'argentino classe 2005, anche Stanciu ed Ellertson.

La formazione del GENOA (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup; Ellertson, Carboni, Stanciu; Colombo.

Data: Dom 31 agosto 2025 alle 18:45
Autore: Niccolò Anfosso
