Seconda chiamata di campionato per l'Inter di Cristian Chivu, questa sera impegnata contro l'Udinese di Kosta Runjaić. A presentare la sfida è Federico Dimarco che prima del fischio d'inizio a DAZN ha detto: "Dobbiamo continuare quanto fatto col Torino. Loro sono forti e molto fisici, dobbiamo fare una grande partita per portare a casa la vittoria".

Sulle punizioni:

"Avendo mister Chivu e Kolarov come secondo, che sui calci piazzati erano forti, quando abbiamo fatto la tournée gli ho chiesto consigli, devo migliorare e alzare la percentuale di gol, ma stasera conta la squadra e mai il singolo. Dobbiamo essere generosi tra di noi e fare una grande gara".