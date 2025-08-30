Come sottolineato da Marotta, il mercato dell'Inter finora è stato imperniato sull'arrivo di giovani talenti. Tra di loro - come spiega il Corsport - il solo Sucic, però, sembra in grado di poter scalare da subito le gerarchie e diventare titolare. Di certo, Chivu ha scelto la via morbida per modificare l'Inter dopo 4 anni di Inzaghi.

"Il turnover sarà più frequente", ha detto Marotta. "Sarebbe una novità importante rispetto alla gestione Inzaghi, in cui le rotazioni sono sempre state un tema delicato - scrive il quotidiano romano -. Alcune volte per mancanza di alternative, altre invece per non rischiare di alterare equilibri di campo e spogliatoio. Su questo si avverte forte unità d’intenti all’interno della scala gerarchica nerazzurra. Dalla dirigenza, che crede fortemente nel valore dei giocatori messi a disposizione di Chivu quest’estate, allo staff tecnico, pronto a raccogliere la sfida di far rendere al meglio tutte le risorse".