Dopo l'ottimo impatto nella prima partita contro il Torino, anche nell'ultimo giorno di agosto i tifosi interisti non si sono fatti attendere, riempiendo il Meazza per la partita contro l'Udinese. Come da dati comunicati dal club nerazzurro, sono presenti 70.796 spettatori allo stadio in questa seconda giornata di campionato. Nel settore ospiti invece le presenze sono 660.