Prima chiamata con il Torino per Kristjan Asllani, che stasera sarà a disposizione di Marco Baroni per la gara contro la Fiorentina, valida per la seconda giornata della Serie A 2025-26. Il centrocampista albanese, che aveva saltato il match dell'ex con l'Inter di lunedì scorso, potrebbe fare il suo esordio assoluto in granata, come fatto intuire ieri il tecnico del Toro in conferenza stampa: "Sta bene, ha voluto fortemente venire qui: oggi valuterò l'ultimo allenamento, ma è probabile che sia della gara", le sue parole.