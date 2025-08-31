"Inter e Napoli sono le squadre italiane che possono arrivare tra le prime otto nella superclassifica della Champions". E' il pronostico fatto dal giornalista Riccardo Trevisani per Spormediaset dopo i sorteggi che hanno stabilito gli accoppiamenti della League Phase.

A proposito dei nerazzurri, che hanno esordito col botto in campionato battendo 5-0 il Torino, per Trevisani la squadra di Chivu è più forte rispetto a quella della passata stagione.