L'Inter si affiderà a Marcus Thuram e Lautaro Martinez anche questa sera contro l'Udinese. Il francese ha siglato la sua prima doppietta al debutto in campionato, mentre il capitano ha risposto con un gol e un assist: insieme non timbravano il cartellino dal match con il Feyenoord, nell’andata degli ottavi della scorsa Champions League. "Era il 5 marzo. Ed in tutto, nella passata stagione, è accaduto appena due volte: la prima, nel 3-1 rifilato all’Empoli, il 19 gennaio", ricorda il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo romano prevede una nuova chance dal 1' anche per Petar Sucic: il croato dovrebbe essere confermato al posto di Mkhitaryan.