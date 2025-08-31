Dopo l'ottimo esordio con il Torino, l'Inter torna in campo ancora al Meazza ospitando l'Udinese, reduce dal pari interno con il Verona. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di dare subito continuità di risultati in modo da andare alla prima pausa stagionale con rinnovate convinzioni e avendo scacciato definitivamente i fantasmi della coda spiacevole della scorsa stagione.

QUI INTER – Chivu ha tutta la rosa a disposizione. E questa è senza dubbio la migliore notizia possibile per un tecnico che sta pian piano costruendo la fiducia con la squadra e con l'ambiente. Dunque, imbarazzo della scelta, anche se in realtà l'undici di base appare già deciso: in campo dovrebbero andare dieci undicesimi di quelli già visti contro il Torino. Unica eccezione il rientro di Calhanoglu dalla squalifica: il turco si piazzerà in regia, mentre Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan per completare la linea mediana. In attacco spazio ancora alla Thu-La, con Bonny ed Esposito pronti dalla panchina.

QUI UDINESE – Reduce dal pari interno con il Verona, i friulani cercano di uscire fuori da una situazione non semplice dopo gli addii dolorosi dei vari Lucca, Thauvin e Bijol. Runjaic sta provando a ricostruire convinzione nel gruppo, ma l'avvio di stagione si sta rivelando molto complicato. Si va verso la conferma del 3-5-2 con Iker Bravo e Davis di punta. Ballottaggio in difesa tra Bertola, parecchio criticato all'esordio, e Goglichidze.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Zemura; Iker Bravo, Davis.

Panchina: Nunziante, Goglichidze, Kabasele, Kamara, Zarraga, Piotrowski, Pjianic, Miller, Camara, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Vinciati, Buksa, Bayo.

Allenatore: Runjaic.

Squalificati: Okoye (fino al 18 ottobre).

Indisponibili: Padelli, Palma.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: Baccini e Colarossi.

Quarto ufficiale: Zufferli.

Var: Marini.

Avar: Aureliano.

