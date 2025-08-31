L'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha presentato così ai microfoni di Inter TV la sfida di questa sera contro l'Udinese a San Siro: "Dobbiamo continuare con quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, anche contro l’Udinese dobbiamo avere l’atteggiamento avuto lunedì. Abbiamo lavorato in settimana, gran parte della partita passerà da noi. Dobbiamo fare la partita nella nostra metà campo e dipenderà tutto da noi".

Il tuo ruolo?

"Io cerco di fare sempre quello che richiede l’allenatore”.