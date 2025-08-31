Sarà l'Hibernian FC Women l'avversario dell'Inter Women nel primo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup: la doppia sfida con le scozzesi è in programma il 10/11 (andata) e 17/18 (ritorno). Le nerazzurre di Gianpiero Piovani, eliminate dalla Champions League per effetto della sconfitta contro il Brann, si sono guadagnate il diritto di restare in Europa in virtù del 4-1 imposto al Valur. Il quadro completo:

UEFA WOMEN'S EUROPA CUP - Primo turno di qualificazione (10/11-17/18 settembre)
Glasgow City (SCO)-Athlone Town (IRL)
GC Frauenfussball (SVI)-BIIK-Shymkent (KAZ)
HB Køge (DAN)-Farul Constanța (ROM)
Nordsjælland (DAN)-KuPS Kuopio (FIN)
Ajax (OLA)-Sturm Graz (AUT)
Aris Limassol (CIP)-Anderlecht (BEL)
Vllaznia (ALB)-Kolos Kovalivka (UCR)
Rosenborg (NOR)-PSV Eindhoven (OLA)
SFK 2000 Sarajevo (BOS)-ABB Fomget (TUR)
INTER-Hibernian (SCO)
Partizani (ALB)-Spartak Subotica (SRB)

Qualificate al secondo turno di qualificazione
Slavia Praga (CZE)
Rosengård (SVE)
Sparta Praga (CZE)
Mura (SLO)
Minsk (BIE)
Gintra (LIT)
Breidablik (ISL)
Hammarby (SVE)
Dinamo-BSUPC (BIE)
Braga (POR)
Slovácko (CEC)
Young Boys (SVI)

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 14:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print