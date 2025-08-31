Sarà l'Hibernian FC Women l'avversario dell'Inter Women nel primo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup: la doppia sfida con le scozzesi è in programma il 10/11 (andata) e 17/18 (ritorno). Le nerazzurre di Gianpiero Piovani, eliminate dalla Champions League per effetto della sconfitta contro il Brann, si sono guadagnate il diritto di restare in Europa in virtù del 4-1 imposto al Valur. Il quadro completo:

UEFA WOMEN'S EUROPA CUP - Primo turno di qualificazione (10/11-17/18 settembre)

Glasgow City (SCO)-Athlone Town (IRL)

GC Frauenfussball (SVI)-BIIK-Shymkent (KAZ)

HB Køge (DAN)-Farul Constanța (ROM)

Nordsjælland (DAN)-KuPS Kuopio (FIN)

Ajax (OLA)-Sturm Graz (AUT)

Aris Limassol (CIP)-Anderlecht (BEL)

Vllaznia (ALB)-Kolos Kovalivka (UCR)

Rosenborg (NOR)-PSV Eindhoven (OLA)

SFK 2000 Sarajevo (BOS)-ABB Fomget (TUR)

INTER-Hibernian (SCO)

Partizani (ALB)-Spartak Subotica (SRB)



Qualificate al secondo turno di qualificazione

Slavia Praga (CZE)

Rosengård (SVE)

Sparta Praga (CZE)

Mura (SLO)

Minsk (BIE)

Gintra (LIT)

Breidablik (ISL)

Hammarby (SVE)

Dinamo-BSUPC (BIE)

Braga (POR)

Slovácko (CEC)

Young Boys (SVI)