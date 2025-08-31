C'è solo un precedente tra Cristian Chivu e Kosta Runjaić, stasera avversari in panchina in occasione di Inter-Udinese: sei mesi fa, i friulani guidati dal tedesco sconfissero 1-0 il Parma del tecnico romeno grazie a un gol di Florian Thauvin su rigore. 

Sezione: Stats / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 16:02 / Fonte: lega Serie A
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
