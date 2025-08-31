E' presente tutto lo stato maggiore dell'Inter all'U-Power Stadium di Monza per l'esordio casalingo in Serie C della squadra U23, contro la Pro Patria. Compreso Javier Zanetti, vice presidente dei nerazzurri, che su Instagram, direttamente dalla tribuna dell'impianto brianzolo, ha pubblicato la foto del suo accredito accompagnato dal messaggio: "Eccoci, forza Inter U23". 

Sezione: Focus / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 16:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
