Anche La Repubblica conferma il ritorno di Calhanoglu in cabina di regia dal 1'. Il centrocampista turco, out alla prima giornata per squalifica, è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo questa sera contro l'Udinese. A fargli spazio dovrebbe essere Mkhitaryan, con Sucic confermato come titolare e Barella spostato di nuovo come mezzala. 

Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
