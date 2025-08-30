Continua a restare in bilico la situazione di Mehdi Taremi, nemmeno inserito da Chivu nella lista per la Serie A (comunque ancora modificabile) e corteggiato da diversi club, in Europa e non solo.

"Ho un contratto, di conseguenza potrei anche restare a Milano. Tutto dipenderà da come si evolveranno alcune situazioni. Col club c’è un ottimo feeling, ci stiamo confrontando per trovare la migliore soluzione", ha detto ieri l'attaccante a margine del 3-1 iraniano sull'Afghanistan.

"Mehdi, al momento, deve decidere tra Olympiacos e Lione. Rispetto ai francesi, i greci hanno già in tutto e per tutto trovato un accordo con il club nerazzurro sulla base di un indennizzo intorno ai tre milioni, ma le richieste dell’iraniano sono considerate troppo elevate", aggiorna la Gazzetta dello Sport.