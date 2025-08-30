José Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce da ieri mattina, quando il club turco ha annunciato l'addio dello Special One due giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League nel playoff contro il Benfica. Il portoghese ex Inter, come testimonia il video pubblicato dai colleghi di A Spor, è stato pizzicato in solitudine all'aeroporto di Istanbul prima della sua partenza.

JOSE MOURINHO'NUN AYRILIŞ GÖRÜNTÜLERİ A SPOR'DA!



🇵🇹 Portekizli teknik adam, Türkiye'den ayrılıyor. pic.twitter.com/O84eRplWWu — A Spor (@aspor) August 30, 2025