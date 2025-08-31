Con il più classico dei siparietti social, l'Olympiakos annuncia l'arrivo in squadra di Mehdi Taremi. E' stata una vicenda, quella relativa all'iraniano, durata davvero tanto. E qualche minuto fa si è conclusa, con la cessione dell'attaccante iraniano al club greco, che l'ha annunciato con 'la classica' chiamata al cellulare.