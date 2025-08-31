Dopo il pareggio interno dell'Inter U23 contro la Pro Patria, Stefano Vecchi, allenatore dei nerazzurri, si è presentato in sala conferenze. La partita, finita 2-2, ha visto i padroni di casa passare in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, prima di farsi rimontare nella ripresa.

Su cosa è mancato oggi per conquistare i tre punti

"Manca forse l'abitudine a giocare questo tipo di partite. Si tratta di gare che dal punto di vista fisico e tecnico ti possono mettere in difficoltà, che non sono mai chiuse, in Serie C e in generale. In questa categoria ci sono poi aspetti agonistici e mentali importanti da tenere in considerazione. Quando, dopo l'intervallo, loro hanno spinto non siamo mai riusciti a riproporre lo stesso gioco del primo tempo. Fisicamente, certo, perchè non siamo ancora al top, ma anche mentalmente. Proprio la forza che ci è mancata è quella di reggere l'urto in certi momenti".

Sulla prestazione di La Gumina

"Da Antonino e dai giocatori più esperti ci aspettiamo che accompagnino i loro compagni nel percorso di crescita, così come stanno facendo. Al netto dei due gol, è questo ciò che maggiormente vogliamo vedere. Abbiamo scelto quindi profili importanti tecnicamente, ma anche di spessore umano. Siamo molto contenti del gruppo che è stato formato".

Su chi ha convinto di più

"Fare dei nomi sinceramente non è mai bello ma quelli che state vedendo sono tutti prospetti di spessore. Oggi c'erano fuori giocatori come Re Cecconi, Cocchi, Mosconi e Calligaris, che è un bel portiere. Sono tutti ragazzi che, un po' alla volta, troveranno il loro spazio. Quando avremo la solidità importante che cerchiamo verranno impiegati anche loro, magari saranno proprio loro a darci questa solidità. Il posto non è assicurato per nessuno, la missione è formare i giovani, crescerli e qua abbiamo tanto potenziale da far crescere".

Sul ballottaggio David-Cocchi

"David è un giocatore importante, lo abbiamo preso perchè crediamo nelle sue qualità. Fa parte dell'under 23 rumena, è un profilo importante. Cocchi è un prodotto del vivaio, uno dei più importanti. Comunque presto avremo dei turni infrasettimanali, ci sarà modo per tutti di mostrare le loro qualità. David comunque oggi ha fatto una buona gara".

Sulla presenza della proprietà allo stadio di Monza

"Sono sempre molto presenti e il progetto ha importanza notevole nella loro visione. Sappiamo quanto è difficile impattare questo campionato, sappiamo tutti quali sono le difficoltà, nonostante le aspettative. Puntavamo ad avere un gruppo buono, ma questa è una categoria sporca e bisogna imparare subito le malizie. Per questo motivo la società ha investito e sta investendo. La loro presenza è motivo di soddisfazione e aumenta la nostra attenzione".