Beppe Marotta e Katherine Ralph sono presenti all'U-Power Stadium di Monza per assistere dal vivo all'esordio casalingo in Serie C dell'Inter U23 di Stefano Vecchi contro la Pro Patria. Il presidente nerazzurro e il Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree sono stati inquadrati dalle telecamere di Sky prima del fischio d'inizio. Con loro anche il vice presidente Javier Zanetti, il ds Piero Ausilio e il vice ds Dario Baccin.