Raggiunto da DAZN, Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, spiega così le strategie di mercato dei friulani: "Abbiamo fatto quello che volevamo fare, le somme si tirano alla fine e mancano 24 ore. Qualcosa succederà, ma la squadra è in linea con i nostri programmi. Abbiamo un centrocampo che ha tre giovani di grandissima qualità e con un buon futuro. Dobbiamo completare la squadra, ma siamo consapevoli".

Arriverà un attaccante?

"Cerchiamo un profilo diverso da Bravo e che attacca la profondità. Non è una ricerca che parte da oggi, a volte non è semplice e il sogno è sempre quella di portarla il giorno prima del ritiro".

Zaniolo?

"Di base non dovrebbe giocare nell'Udinese, è troppo più bravo e ha un ingaggio importante. Rappresenta un sogno e per noi sarebbe il massimo, è un giocatore del Galatasaray e penso se lo tengano stretto".