Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è uno dei protagonisti dell'imminente match di San Siro che parla a DAZN prima del fischio d'inizio della sfida contro l'Udinese. L'argomento di spicco non può che essere il mercato: "Penso non ci saranno movimenti, confermare l'ossatura della squadra è un pregio e solo le squadre forti possono farlo. La rosa rispetta le necessità rispetto agli obiettivi e al confronto diretto con l'allenatore".

Quindi la difesa non verrà toccata?

"Non è facile trovare giocatori più forti dei disponibili in difesa. La maggior parte hanno grande esperienza, sono collaudati e un po' datati, ma è un problema che affronteremo più avanti. Il reparto difensivo è garanzia di tranquillità. Vedremo più avanti cosa succederà".

Chi vede in Serie A dopo Inter e Napoli?

"Juventus, Milan e Roma sono belle squadre, così come Atalanta e Bologna. Le grandi hanno un livello qualitativo maggiore sicuramente".

Come mai l'esclusione di Pavard?

"Scelta tecnica. Non c'è nessuna richiesta e non credo ce ne saranno domani".

Lookman resta all'Atalanta?

"Penso di sì".