Finisce in pareggio al Tardini la sfida tra Parma e Atalanta: vantaggio nerazzurro firmato da Pasalic, risposta dei padroni di casa con Cutrone. A commentare la prestazione è stato Nicola Zalewski, tra i nuovi volti della squadra di Juric.

“Ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo migliorare - ha spiegato Zalewski -. Oggi è stata una partita difficile, conoscevamo bene l’avversario e hanno giocato un’ottima gara. Quando riesci a sbloccare una sfida simile a dieci minuti dalla fine, devi riuscire a portarla in fondo. Due pareggi nelle prime due gare? Non ho pensato ai risultati, il mio obiettivo è stato quello di integrarmi e dare una mano alla squadra. Con questa mentalità sono sicuro che i risultati arriveranno.”

Zalewski si è detto soddisfatto delle sue prime settimane in nerazzurro:

“È stato tutto veloce e inaspettato. Devo ringraziare società, staff, mister e compagni per l’accoglienza e per come mi stanno facendo sentire ogni giorno.”

Le difficoltà contro il Parma: “Abbiamo lavorato sulle loro caratteristiche: Pellegrino è un ottimo attaccante, lavora bene spalle alla porta e ripulisce tanti palloni. Hanno costruito molto su di lui. Conoscevamo l’avversario, ma noi abbiamo creato occasioni e non le abbiamo sfruttate.”

Infine un accenno alla crescita personale:

“Il mister mi chiede molto in fase difensiva, è un aspetto su cui devo lavorare. Sono nato trequartista o esterno offensivo, ma sto imparando tanto per migliorarmi", ha concluso.