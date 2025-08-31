"Come si affronta l'Inter dopo la brutta prestazione col Verona?", chiedono i colleghi del Messaggero Veneto a Luigi De Agostini, doppio ex di Inter e Udinese (avversarie questa sera a San Siro): "Alzando il ritmo - risponde -. In certe partite puoi sopperire alla mancanza di idee e di gioco con l'agonismo e l'intensità, fondamentali per risolvere certe mancanze, perché è evidente che l'Udinese è incompleta e quindi rivedibile. Il mercato aperto è sempre il peggior nemico per un allenatore, quindi aspettiamo, ma intanto bisogna fare di più con quello che si ha a disposizione".