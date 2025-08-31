L'Inter incasserà 2,5 milioni di euro dalla cessione di Mehdi Taremi all'Olympiacos. Anche Tuttosport conferma le cifre dell'affare dell'attaccante iraniano che ha trovato l'intesa a circa 3 milioni netti a stagione per i prossimi due anni. Diverso il discorso legato a Tomas Palacios che, "dopo aver rifiutato il Santos e in ultimo il Trabzonspor, ha espresso il desiderio di restare (come anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI). Verrà accontentato per fare il vice Bastoni", si legge.

