È ormai tutto fatto per l’approdo di Mehdi Taremi all'Olympiacos, con l’Inter che è riuscita a piazzare almeno uno dei suoi giocatori in esubero. Come riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante iraniano è atteso domani ad Atene per sottoporsi alle visite mediche. Ai nerazzurri andranno 2.5 milioni di euro, più ovviamente il risparmio relativo all’ultimo anno di contratto dell’ex Porto.

🚨️ Mehdi Taremi lands in Athens on Sunday to sign in at Olympiacos for €2.5m fee from Inter. pic.twitter.com/PRt4USnAuf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025