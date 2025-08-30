È ormai tutto fatto per l’approdo di Mehdi Taremi all'Olympiacos, con l’Inter che è riuscita a piazzare almeno uno dei suoi giocatori in esubero. Come riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante iraniano è atteso domani ad Atene per sottoporsi alle visite mediche. Ai nerazzurri andranno 2.5 milioni di euro, più ovviamente il risparmio relativo all’ultimo anno di contratto dell’ex Porto.

Sezione: Focus / Data: Sab 30 agosto 2025 alle 23:20
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print