Il Napoli batte il Cagliari 1-0 al Maradona grazie al gol di Anguissa allo scadere. Una vittoria sofferta, arrivata dopo una partita complicata, che Antonio Conte ha analizzato ai microfoni di DAZN: "Al gol di Anguissa ho pensato ‘finalmente’. È stata una partita in cui corri il rischio di perderla, e io sarei stato contento anche dello 0-0. Abbiamo giocato da squadra vera, con pazienza, senza concedere ripartenze. Queste sono le classiche partite che rischi di sfuggire di mano: i ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine".

Conte ha parlato anche del lavoro di Lucca: “Quando trovi squadre chiuse, chiedo al centravanti di fare la boa, il punto di riferimento, oppure di riempire l’area sui cross. Con Lukaku fuori, Lucca deve accelerare la crescita. Sta lavorando con serietà e deve capire i meccanismi della squadra".

Sui nuovi acquisti: “Abbiamo preso giocatori che ci aiutino subito e altri che saranno il futuro del Napoli. Per ora mi sono affidato a chi c’era lo scorso anno, ma ci sarà tempo per Lang, Neres, Spinazzola, Beukema. Vergara e Ambrosino resteranno in rosa perché ci servono risorse anche dal vivaio".

Conte guarda già oltre: “Arriverà Elmas, che oggi in panchina ci avrebbe fatto comodo. Dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituto di Lukaku. Stiamo completando una rosa che l’anno scorso non era strutturata per affrontare tutte queste competizioni".