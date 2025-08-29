Josè Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce. A sorpresa questa mattina il club turco, con una nota ufficiale, ha annunciato l'addio dello Special One due giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League nel playoff contro il Benfica.

"Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica A dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l'impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera", si legge nel comunicato. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 09:53
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print