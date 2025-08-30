In Grecia sono sicuri: Mehdi Taremi sarà un nuovo giocatore dell'OIympiacos. L'accordo tra il club di Atene e l'Inter era già stato raggiunto, ma secondo quanto riferisce To10 è arrivato il sì dell'attaccante che firmerà "un contratto biennale", mentre la società nerazzurra " riceverà 2 milioni di euro per liberarlo".