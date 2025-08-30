Anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano conferma le voci che rimbalzano della Grecia e che vogliono Mehdi Taremi ad un passo dall'Olympiacos. Il giornalista, però, parla di altre cifre: "Si capisce che l'Inter riceverà una commissione di trasferimento di 2,5 milioni di euro per Mehdi Taremi pronto a unirsi all'Olympiacos. I documenti sono ancora in fase di verifica tra i club e gli agenti del giocatore per ottenere il via libera definitivo il prima possibile", si legge su X.

🚨️ Understand Inter will receive €2.5m transfer fee for Mehdi Taremi set to join Olympiacos.



Documents still being checked between clubs and player side in order to get final green light asap. 🇮🇷🇬🇷 pic.twitter.com/qPhcWT7oGp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025