Mehdi Taremi ha accettato la corte dell'Olympiacos e nelle prossime ore firmerà il contratto per il trasferimento a titolo definitivo. L'Inter, conferma il Corriere dello Sport, incasserà circa 2,5 milioni di euro e risparmierà sul pensante ingaggio dell'attaccante. "L'operazione, complessivamente, ha un valore di 9 milioni", viene sottolineato. Dopo il rifiuto al Santos, invece, Tomas Palacios è destinato a restare in nerazzurro (come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI).