Nasce la prima Nazionale di Gattuso. Il raduno a Coverciano è fissato per mezzanotte e tra i convocati dal ct ci sono ben cinque interisti: si tratta di Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito, alla prima chiamata in azzurro. Tutti si aggregheranno al gruppo dopo la partita di San Siro contro l’Udinese, informa La Gazzetta dello Sport.

Domani è prevista la conferenza stampa di Gattuso alle ore 14 e poi il primo allenamento alle 17.30 in vista delle due partite di qualificazioni mondiali, in programma venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia e lunedì 8 a Debrecen contro Israele.