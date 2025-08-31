In sala conferenza Giuseppe Prestia, capitano dell'Inter U23, dopo il pareggio interno con la Pro Patria ha parlato non solo della partita, ma anche dei suoi compagni di squadra in vista del proseguo della stagione. Ecco cosa ha detto:



Che sensazioni lascia questa rimonta subita?

"La nostra è una crescita graduale, sapevamo bene che sarebbe stato così. A mio avviso la nostra squadra c'entra poco tecnicamente con questa categoria, naturalmente alle volte essendo molto giovani rischiamo di prendere gol in maniera improvvisa. Credo che sia giusto così, dobbiamo crescere. Ci sta che capiti quanto è successo oggi, ci prendiamo il punto del pari, la strada è quella giusta. Sappiamo che sarà un campionato difficile.

Cosa hai detto in spogliatoio?

"La prima cosa che ho detto è che mancano ancora 36 partite, abbiamo tutto il tempo per recuperare. C'è da lavorare ancora, soprattutto su come stiamo in campo quando la squadra sembra avere il risultato dalla propria parte. Sul 2-0 dobbiamo continuare a spingere e cercare di imparare la categoria".

Chi è più avanti tra i giovani?

"Mi sembrano tutti pronti, tecnicamente, fisicamente, nessuno spicca sugli altri. Quello che devono migliorare è come ci si cala nella categoria, dove anche quando sei più forte le partite non finiscono mai. La Serie C è proprio questa, ma anche a 30 anni, come noi più esperti, non si smette mai di imparare".