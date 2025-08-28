Restano stabili le condizioni di Massimo Moratti. Ricoverato in terapia intensiva presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, l'ex presidente dell'Inter è tuttora intubato a causa di una polmonite. Come scrive Gazzetta.it, Moratti non è ancora in grado di respirare autonomamente, ma nella scorsa notte non c'è stato un peggioramento del quadro clinico.

Al suo fianco la moglie Milly e i figli, che hanno molto apprezzato l'ondata di affetto che ha travolto la famiglia dopo che ieri si è diffusa la notizia del ricovero ma che avrebbero preferito che la notizia non diventasse di dominio pubblico. Anche oggi i Moratti hanno chiesto alla direzione e al personale dell'Humanitas il massimo riserbo.