Dopo aver salutato Taremi, finito all'Olympiacos, il mercato dell'Inter può dirsi chiuso sia in entrata che in uscita. Questo quanto fa intuire il Corriere della Sera, spiegando che il club nerazzurro "difficilmente riceverà offerte irrinunciabili per Frattesi e aspetta che a surfare l'onda lunga dell'esordio ci siano anche i giovani appena arrivati, oltre ai grandi vecchi: Calhanoglu e Esposito tornano dopo la squalifica, il primo da titolare (con Sucic favorito su Mhkitaryan), il secondo da panchinaro scalpitante".