Mehdi Taremi è arrivato in Grecia, dove a breve comincerà la sua nuova parentesi professionale all'Olympiacos. Dopo le primissime dichiarazioni, riportate dalla stampa italiana, di soddisfazione per la scelta compiuta (LEGGI QUI), l'attaccante iraniano è stato paparazzato al momento dell'arrivo nell'aeroporto di Atene.

Sezione: Focus / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 14:09
Autore: Egle Patanè
