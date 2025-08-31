Ultimi giri d'orologio di mercato per le squadre italiane e non solo che tra oggi e domani cercheranno di completare le operazioni che possano giovare ad allenatori e rose prima della nuova stagione. Tra queste c'è anche la Juventus che continua a voler cedere a titolo definitivo Nico Gonzalez, giocatore per il quale i bianconeri chiedono 30 milioni di euro. L'attaccante, accostato anche all'Inter durante le chiacchierate di mercato estivo, è fortemente entrato nel mirino dell'Atletico Madrid, club che aveva tentato anche Ademola Lookman che però non ha mai vacillato continuando a preferire la squadra di Chivu.

L'ex Fiorentina ha gia trovato l'accordo totale con i Colchoneros ma la trattativa tra i due club non è ancora decollata come precisa Sportmediaset che però parla con ottimismo. I madrileni difatti fanno sul serio e hanno formulato la prima offerta ufficiale ai torinesi che hanno aperto al trasferimento e adesso riflettono. Sono previsti ulteriori contatti nelle prossime ore.