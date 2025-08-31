Kristjan Asllani farà il suo esordio assoluto con la maglia del Torino nel match contro la Fiorentina, in programma tra poco alle 18.30, all'Olimpico Grande Torino. Marco Baroni ha deciso di lanciare subito nella squadra titolare il centrocampista albanese, che lunedì scorso non era neanche in distinta per la sfida dell'ex contro l'Inter. Parte, dunque, da qui la stagione in granata dell'ex Empoli, chiamato con tutti i compagni a dimenticare la figuraccia di San Siro.