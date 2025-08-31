E' stato a lungo accostato alla mediana dell'Inter. Alla fine Morten Frendrup, che sta giocando dal 1' nello scacchiere del Genoa contro la Juventus, dovrebbe restare in rossoblu. Nel pre-partita ha parlato della situazione del danese il direttore sportivo del Genoa, Ottolini: "Onestamente vedo difficile che nelle ultime ore arrivino offerte che ci possono soddisfare. Ce lo teniamo molto volentieri”, ha detto a DAZN.