Un altro portoghese potrebbe prendere posto sulla panchina del Fenerbahçe, ora vuota dopo l'esonero di José Mourinho, cacciato anzitempo per la mancata qualificazione in Champions League. Secondo le informazioni in possesso del giornalista Matteo Moretto, il nome forte per il club turco è quello di Sergio Conceicao, senza contratto dal 30 maggio scorso, all'atto della separazione dal Milan. 

Sezione: News / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 17:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
