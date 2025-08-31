"Il ruolo? Provo solo ad essere me stesso e gioco normalmente ma con più responsabilità nello spogliatoio e in campo più dalla parte della squadra. Mi focalizzo sul gioco". Sono queste parole di Jesper Karlström a DAZN a pochi minuti da Inter-Udinese. 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 31 agosto 2025 alle 20:41
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
