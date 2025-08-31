Brutte notizie per l'Atalanta di Ivan Juric che perde per un po' Ederson. Il brasiliano, che non era stato convocato per il match contro il Parma pareggiato ieri dalla Dea, si è recato a Roma per sottoporsi ad un'indagine artroscopica per la pulizia del menisco dopo il riacutizzarsi dei giorni scorsi dell'infiammazione. I tempi di recupero sarebbero di 4 settimane fa sapere la Gazzetta dello Sport nella stima delle tempistiche per la riabilitazione.