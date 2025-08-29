Il Pisa è diventata la settima squadra italiana nella carriera di Juan Cuadrado. Un legame forte, quello con il calcio del belpaese, per il laterale colombiano che ha vissuto i suoi migliori anni alla Juve: "E' la squadra del cuore, a Torino ho vinto tantissimo. Lì sono nati i miei figli - ha raccontato il Panita alla Gazzetta dello Sport -. Alcuni tifosi mi hanno fischiato per il passaggio all'Inter, ma io volevo e potevo restare. All'improvviso la società annunciò sui social che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Ci restai male: avrebbero potuto chiamarmi e dirmelo. Ma la gente ha capito e mi vuole bene: mia mamma vive a Torino e quando vado a trovarla i tifosi della Juve mi salutano con affetto. Andai all'Inter per restare ad alti livelli, ma ho giocato poco per un infortunio".