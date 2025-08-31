Tomas Palacios ha deciso di restare all'Inter per giocarsi le sue carte come vice-Bastoni. Sportmediaset conferma la nostra anticipazione di ieri (leggi qui), spiegando che, a poche ore dalla fine del mercato estivo, l'ipotesi di una permanenza del centrale argentino in nerazzurro si fa sempre più concreta. La decisione è maturata in queste settimane dopo che l'ex Independiente Rivadavia ha rifiutato tutte le destinazioni, dal Basilea, all'Olympiacos fino al Santos.