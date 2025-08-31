Alla fine Mehdi Taremi ha detto sì all'Olympiacos. In attesa dell'ufficialità del trasferimento, che arriverà ovviamente dopo le visite mediche e la firma sul contratto, l'attaccante in uscita dall'Inter parla con entusiasmo della nuova avventura che lo attende in Grecia: "Sono molto felice di essere qui - le parole riportate su X dal collega iraniano Hatam Shiralizadeh -. L'Olympiacos è una squadra rinomata e prestigiosa in Grecia e sono entusiasta di avere l'opportunità di giocare per loro. La competizione con Ayoub El Kaabi e Roman Yaremchuk? Ora siamo compagni di squadra e il nostro obiettivo è aiutare la squadra. Quello che conta è il successo dell'Olympiacos, infatti il nostro obiettivo è aiutare il gruppo".

Mehdi Taremi: "I am very happy to be here. Olympiacos is a well-known and prestigious team in Greece, and I am thrilled to have the opportunity to play for them. Competition with Ayoub El Kaabi and Roman Yaremchuk? we are now teammates, and our focus is on helping the team." pic.twitter.com/AKXKGlgEvs — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) August 31, 2025