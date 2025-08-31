Grande prova dell'ex interista Filip Stanković quella di ieri contro la Juve Stabia, partita finita a reti inviolate con il portiere figlio d'arte uomo-simbolo del match. Partita a due facce quella dei ragazzi Stroppa che hanno pure giocato buona parte di gara in dieci uomini e sono rimasti a galla grazie alle prodezze dell'ex portiere dell'Inter, oggi in forza al suo Venezia, club che lo ha riscattato lo scorso giugno dopo l'anno in prestito dai nerazzurri.

"Filip Stanković semplicemente strepitoso Salva il Venezia che deve giocare gran parte della partita contro la Juve Stabia con l’uomo in meno" si legge nel Tweet di DAZN che celebra la partita del classe 2002.